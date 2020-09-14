Следователи установили некоторых координаторов протестных акций в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Следователи УСК по Гродненской области установили личности ряда граждан, которые координировали протестные акции 9-11 августа, сообщили в управлении.

Там напомнили, что идет расследование уголовных дел, возбужденных по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) по фактам событий, имевших место на территории области 9-11 августа, а также 6 сентября текущего года.

"В ходе изучения имеющихся видеозаписей установлено, что действия протестующих координировались отдельными гражданами, также среди участников уличных акций находились провокаторы, которые "заводили" людей. Именно после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности", - заявили Sputnik в понедельник в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

В УСК напомнили, что к подобным действиям относятся блокирование дорог, влекущее нарушение работы транспорта и их графика движения, прекращение нормальной работы магазинов, учреждений общественного питания, предприятий, организаций.

По словам следователей, в настоящее время правоохранительными органами уже выявлен ряд лиц, которые координировали и провоцировали граждан на совершение подобных действий.

В УСК уточнили, что устанавливаются и идентифицируются лица, принимающие активное участие в подобных мероприятиях, их действиям будет дана правовая оценка.

Следователи также предупредили, что они в курсе того, что в Интернете появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными способами, препятствовать их законной деятельности.

В УСК напомнили, что за подобные действия также предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, уточнили в УСК.

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