Еще одного члена Координационного совета оппозиции задержали в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Задержан еще один член Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Глеб Герман сообщил журналистам в понедельник.

"Наталья Кисель, адвокат члена КС Константина Титова, подтвердила пресс-службе его задержание. Обстоятельства пока неизвестны", – цитируют Германа РИА Новости .

Напомним, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции арестованы или находятся за границей, за исключением нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич.

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу.

Члены Совета ООН по правам человека ранее проголосовали за проведение срочных дебатов по Беларуси 18 сентября, инициировали дебаты представители Германии. "За" оказались 25 государств, включая Украину, Бразилию и Мексику, против выступили Венесуэла и Филиппины. Воздержалось 20 стран.

Часть европейских стран, выступающих застрельщиками санкций в отношении Беларуси, выражают недовольство силовым подавлением протестных акций и задержаниями членов Координационного совета оппозиции.

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