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Еще одного члена Координационного совета оппозиции задержали в Беларуси
14.09.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Задержан еще один член Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Глеб Герман сообщил журналистам в понедельник.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Наталья Кисель, адвокат члена КС Константина Титова, подтвердила пресс-службе его задержание. Обстоятельства пока неизвестны", – цитируют Германа
Напомним, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции
Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу.
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Часть европейских стран, выступающих застрельщиками санкций в отношении Беларуси, выражают недовольство силовым подавлением протестных акций и задержаниями членов Координационного совета оппозиции.
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Адвокат члена совета Константина Титова подтвердила его задержание пресс-службе штаба Виктора Бабарико.
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