ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одного члена Координационного совета оппозиции задержали в Беларуси

14.09.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Задержан еще один член Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Глеб Герман сообщил журналистам в понедельник.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Колесникова подала заявление в СК по факту похищения и угроз

"Наталья Кисель, адвокат члена КС Константина Титова, подтвердила пресс-службе его задержание. Обстоятельства пока неизвестны", – цитируют Германа РИА Новости.

Напомним, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции арестованы или находятся за границей, за исключением нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич.

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу.

Члены Совета ООН по правам человека ранее проголосовали за проведение срочных дебатов по Беларуси 18 сентября, инициировали дебаты представители Германии. "За" оказались 25 государств, включая Украину, Бразилию и Мексику, против выступили Венесуэла и Филиппины. Воздержалось 20 стран.

Часть европейских стран, выступающих застрельщиками санкций в отношении Беларуси, выражают недовольство силовым подавлением протестных акций и задержаниями членов Координационного совета оппозиции.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат члена совета Константина Титова подтвердила его задержание пресс-службе штаба Виктора Бабарико.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция пресекла противоправную деятельность "лесного" отряда под Могилевом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика