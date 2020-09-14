Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Сотрудники областного подразделения ГУБОПиК и бойцы ОМОНа 13 сентября задержали под Могилевом шестерых активных участников так называемого "лесного" отряда, сообщили в МВД

Задержание было произведено во время очередной тренировки группы. Установлено, что ее лидер в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя.

"Участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу", – сообщили Sputnik в МВД.

У задержанных изъяты форменное обмундирование с шевронами, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

"Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете", – рассказали в МВД.

С места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства.

В МВД также сообщили, что следователями возбуждено уголовное дело в отношении четырех активных участников группировки. "Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Они задержаны и водворены в ИВС. Среди задержанных есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами", – отметили в милицейском ведомстве.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных участников, а также их намерений по применению самодельных зажигательных устройств.