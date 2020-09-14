УВД о конфликте милиционера и женщины в Жодино: это была самозащита

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Следственный комитет Беларуси начал проверку инцидента с участием сотрудника милиции и местной жительницей, которая была травмирована, сообщили в УВД Минской области.

Накануне в интернете появилось видео инцидента между сотрудниками Жодинского ГОВД и протестующими. Как отметили в милиции, все произошло, когда экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД.

"Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации, тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания", – пояснили в УВД Минской области.

В УВД рассказали, что во время инцидента граждане попытались помешать сотрудникам ГАИ проводить выясняют обстоятельства, обступили служебный автомобиль инспекции. "Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Но граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления", – сказали в УВД.

Там также отметили, что по данному факту следователи проводят проверку.