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УВД Витебска: задержанный распылил газ в служебном микроавтобусе

14.09.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 14 сен – Sputnik. Сотрудники милиции Витебщины задержали 14 человек во время "Маршей героев", которые прошли в различных городах области, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД Беларуси отчиталось о задержанных в ходе воскресных акций

По информации управления, в воскресных в акциях приняли участие жители нескольких крупных городов Витебской области, включая Витебск и Новополоцк.

"Всего было задержано 14 митингующих, в отношении одного из них заведено уголовное дело, в отношении еще одного задержанного ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также от рук митингующих пострадало три служебных автомобиля", – отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что уголовное дело заведено в отношении жителя Новолоцка, который во время проведения акции в райцентре напал на сотрудников милиции.

В Витебске житель областного центра сорвал у одного из правоохранителей видеорегистратор и милицейский жетон. Позже он распылил газ из баллончика прямо в служебном микроавтобусе, когда его пытались доставить в РОВД.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как отметили представители УВД, наиболее массовые акции оппозиции прошли в областном центре и Новополоцке.
 
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