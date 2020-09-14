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Резерв силовиков РФ с границы с Беларусью возвращается в места дислокации
15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи договорились, чтобы резерв силовиков, созданный РФ на границе с Беларусью, был направлен в места постоянной дислокации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник глава государства находился с официальным визитом в Сочи, где провел четырехчасовые
"Важным результатом переговоров двух президентов стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы", – сказал Песков.
Он также уточнил, что силовики из данного резерва будет отправлены в места постоянной дислокации.
Путин 27 августа заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости. Однако тогда он подчеркивал, что данная сила не будет использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в республике не перейдут границ, не начнут разбой.
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Данная договоренность была достигнута в понедельник Сочи во время встречи президентов двух государств.
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