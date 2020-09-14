ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус снес столб в Минске: в больницу доставили 6 человек

15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Шесть человек были доставлены в больницу после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером в понедельник 14 сентября на улице Руссиянова в районе Уручье.

"По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ, почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что после столкновения автобус врезался в бетонную осветительную опору.

С места аварии в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены оба водителя и четыре пассажира.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария в столичном микрорайоне Уручье произошла из-за того, что водителю автобуса во время движения стало плохо.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минирование районной администрации в Минске оказалось ложным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика