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Автобус снес столб в Минске: в больницу доставили 6 человек
15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Шесть человек были доставлены в больницу после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла вечером в понедельник 14 сентября на улице Руссиянова в районе Уручье.
"По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ, почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen", – сказали в инспекции.
Там также уточнили, что после столкновения автобус врезался в бетонную осветительную опору.
С места аварии в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены оба водителя и четыре пассажира.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария в столичном микрорайоне Уручье произошла из-за того, что водителю автобуса во время движения стало плохо.
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