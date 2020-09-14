Автобус снес столб в Минске: в больницу доставили 6 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Шесть человек были доставлены в больницу после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером в понедельник 14 сентября на улице Руссиянова в районе Уручье.

"По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ, почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что после столкновения автобус врезался в бетонную осветительную опору.

С места аварии в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены оба водителя и четыре пассажира.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.