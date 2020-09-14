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Минирование районной администрации в Минске оказалось ложным

15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Саперы не обнаружили в здании одной из районных администраций Минска взрывных устройств, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Sputnik / Илья Питалев
Неизвестный "заминировал" одну из райадминистраций в Минске

Ранее в понедельник на электронную почту столичного ГУВД  поступила информация, что одном из зданий администрации Минска "заминировано". Милиция приняла необходимые меры безопасности, была начата проверка строения.

"Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено", – сказали в МВД.

Там также отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность отправителя сообщения.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность отправителя сообщения.
 
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