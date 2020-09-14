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Минирование районной администрации в Минске оказалось ложным
15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Саперы не обнаружили в здании одной из районных администраций Минска взрывных устройств, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik / Илья Питалев
Ранее в понедельник на электронную почту столичного ГУВД поступила информация, что одном из зданий администрации Минска "
"Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено", – сказали в МВД.
Там также отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность отправителя сообщения.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность отправителя сообщения.
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