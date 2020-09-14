Минирование районной администрации в Минске оказалось ложным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Саперы не обнаружили в здании одной из районных администраций Минска взрывных устройств, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Ранее в понедельник на электронную почту столичного ГУВД поступила информация, что одном из зданий администрации Минска " заминировано ". Милиция приняла необходимые меры безопасности, была начата проверка строения.

"Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено", – сказали в МВД.

Там также отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность отправителя сообщения.