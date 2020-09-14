|
Девочка впала в кому в Буда-Кошелево из-за отравления алкоголем
15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка была госпитализирована в Будда-Кошелево с алкогольным отравлением, сообщила местная газета "
© Photo : Freeimages
Инцидент в районном центре произошел вечером в воскресенье 13 сентября.
По информации издания, ребенок сделал несколько глотков из бутылки из-под газировки, в которой находилось спиртное. После девочка отправилась в магазин, однако по дороге потеряла сознание.
Пострадавшая в состоянии алкогольной комы была доставлена в больницу. В настоящее время состояния девочки врачи оценивают как удовлетворительное.
Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)