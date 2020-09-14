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Девочка впала в кому в Буда-Кошелево из-за отравления алкоголем

15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Десятилетняя девочка была госпитализирована в Будда-Кошелево с алкогольным отравлением, сообщила местная газета "Авангард".

© Photo : Freeimages
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Инцидент в районном центре произошел вечером в воскресенье 13 сентября.

По информации издания, ребенок сделал несколько глотков из бутылки из-под газировки, в которой находилось спиртное. После девочка отправилась в магазин, однако по дороге потеряла сознание.

Пострадавшая в состоянии алкогольной комы была доставлена в больницу. В настоящее время состояния девочки врачи оценивают как удовлетворительное.

Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.
 
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