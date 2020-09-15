Умер второй вокалист группы Neuro Dubel

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Второй вокалист белорусской группы Neuro Dubel Юрий Наумов умер в возрасте 48 лет. Об этом участники коллектива сообщили поклонникам на официальной странице в социальных сетях.

"Юра Наумов. Светлая память. Нет слов... Дядя Саша (Александр Куллинкович) и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут. Спи спокойно, Юра, добрейший человек", – сказано в сообщении.

По словам друзей музыканта, Наумов попал в больницу с травмой головы, в результате около недели он находился без сознания в 5-й ГКБ, сообщается также о параличе правой стороны тела.

В конце июня музыкант попал в реанимацию - на него было совершено нападение. Неизвестные нанесли музыканту несколько ножевых ранений.

Юрий Наумов родился 28 июня 1972 года в Минске, в группе Neuro он Dubel участвовал с 1991 года. Соболезнования родным и близким вокалиста выразили многие белорусские музыканты.

Напомним, лидер группы Neuro Dubel Александр Куллинкович умер чуть более двух лет назад , 4 августа 2018 года. Он скончался в больнице в результате воспаления легких.

Смотрите также:

Убийство монтировкой: друзья Куллинковича напели один из хитов Neuro Dubel