ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер второй вокалист группы Neuro Dubel

15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Второй вокалист белорусской группы Neuro Dubel Юрий Наумов умер в возрасте 48 лет. Об этом участники коллектива сообщили поклонникам на официальной странице в социальных сетях.

"Юра Наумов. Светлая память. Нет слов... Дядя Саша (Александр Куллинкович) и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут. Спи спокойно, Юра, добрейший человек", – сказано в сообщении.

© AFP 2020 / ANDRE DURAND
Умер "отец рока" Литл Ричард

По словам друзей музыканта, Наумов попал в больницу с травмой головы, в результате около недели он находился без сознания в 5-й ГКБ, сообщается также о параличе правой стороны тела.

В конце июня музыкант попал в реанимацию - на него было совершено нападение. Неизвестные нанесли музыканту несколько ножевых ранений.

Юрий Наумов родился 28 июня 1972 года в Минске, в группе Neuro он Dubel участвовал с 1991 года. Соболезнования родным и близким вокалиста выразили многие белорусские музыканты.

Напомним, лидер группы Neuro Dubel Александр Куллинкович умер чуть более двух лет назад, 4 августа 2018 года. Он скончался в больнице в результате воспаления легких.

Смотрите также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам друзей музыканта, Наумов попал в больницу с травмой головы, в результате около недели он находился без сознания.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Резерв силовиков РФ с границы с Беларусью возвращается в места дислокации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика