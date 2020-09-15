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Умер второй вокалист группы Neuro Dubel
15.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Второй вокалист белорусской группы Neuro Dubel Юрий Наумов умер в возрасте 48 лет. Об этом участники коллектива сообщили поклонникам на официальной странице в социальных сетях.
"Юра Наумов. Светлая память. Нет слов... Дядя Саша (Александр Куллинкович) и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут. Спи спокойно, Юра, добрейший человек", – сказано в сообщении.
© AFP 2020 / ANDRE DURAND
По словам друзей музыканта, Наумов попал в больницу с травмой головы, в результате около недели он находился без сознания в 5-й ГКБ, сообщается также о параличе правой стороны тела.
В конце июня музыкант
Юрий Наумов родился 28 июня 1972 года в Минске, в группе Neuro он Dubel участвовал с 1991 года. Соболезнования родным и близким вокалиста выразили многие белорусские музыканты.
Напомним, лидер группы Neuro Dubel Александр Куллинкович
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По словам друзей музыканта, Наумов попал в больницу с травмой головы, в результате около недели он находился без сознания.
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