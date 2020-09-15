ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Рогачевском районе женщина пыталась убить мужа, а потом покончить с собой

15.09.2020 10:35 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Рогачевского района между бывшими супругами разгорелся конфликт на почве ревности. Женщина облила мужа бензином и подожгла, а потом пыталась покончить с собой, но ее спасли медики, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба СК

13 сентября 50-летняя женщина дома поссорилась с бывшим мужем на почве ревности. Она облила его бензином и подожгла. Огонь быстро распространился по одежде и по дому. Мужчина выбежал на улицу и смог потушить на себе пламя. В настоящий момент с ожогами различной степени тяжести он находится в больнице.

Женщина после попытки убийства попыталась покончить с собой, но ей своевременно оказали медицинскую помощь.


Фото: пресс-служба СК

Дом тоже удалось спасти — соседи, которые заметили пожар, вызвали спасателей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина выбежал на улицу и смог потушить на себе пламя. В настоящий момент с ожогами различной степени тяжести он находится в больнице. Женщина после попытки...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Женская ревность? Белоруса облили бензином и подожгли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика