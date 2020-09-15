В Рогачевском районе женщина пыталась убить мужа, а потом покончить с собой

Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Рогачевского района между бывшими супругами разгорелся конфликт на почве ревности. Женщина облила мужа бензином и подожгла, а потом пыталась покончить с собой, но ее спасли медики, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба СК

13 сентября 50-летняя женщина дома поссорилась с бывшим мужем на почве ревности. Она облила его бензином и подожгла. Огонь быстро распространился по одежде и по дому. Мужчина выбежал на улицу и смог потушить на себе пламя. В настоящий момент с ожогами различной степени тяжести он находится в больнице.

Женщина после попытки убийства попыталась покончить с собой, но ей своевременно оказали медицинскую помощь.



Фото: пресс-служба СК

Дом тоже удалось спасти — соседи, которые заметили пожар, вызвали спасателей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси.