Женская ревность? Белоруса облили бензином и подожгли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Жительница одной из деревень Рогачевского района подозревается в покушении на убийство своего мужа, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина был найден с ожогами 13 сентября, а затем доставлен в больницу. Следствие пришло к выводу, что накануне происшествия у него случился конфликт с женой на почве ревности. Она схватила бензин, облила его и подожгла. Огонь быстро распространился по одежде и дому. Мужчина выбежал на улицу и смог потушить пламя на себе.

После этого женщина предприняла попытку суицида, однако ее удалось спасти. Соседи, которые заметили возгорание дома, вызвали сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован.

В настоящий момент супруга пострадавшего задержана. Она признана подозреваемой по уголовному делу за покушение на убийство.

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