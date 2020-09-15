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Женская ревность? Белоруса облили бензином и подожгли
15.09.2020 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Жительница одной из деревень Рогачевского района подозревается в покушении на убийство своего мужа, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Мужчина был найден с ожогами 13 сентября, а затем доставлен в больницу. Следствие пришло к выводу, что накануне происшествия у него случился конфликт с женой на почве ревности. Она схватила бензин, облила его и подожгла. Огонь быстро распространился по одежде и дому. Мужчина выбежал на улицу и смог потушить пламя на себе.
После этого женщина предприняла попытку суицида, однако ее удалось спасти. Соседи, которые заметили возгорание дома, вызвали сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован.
В настоящий момент супруга пострадавшего задержана. Она признана подозреваемой по уголовному делу за покушение на убийство.
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Жителя Рогачевского района с ожогами доставили в больницу, а его супруга стала главной подозреваемой по уголовному делу.
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