В Киевской области произошло ЧП на магистральном газопроводе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Транзит газа в Европу, несмотря на аварию на газопроводе в Киевской области, осуществляется в полностью запланированных объемах, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики Украины.

Ранее пресс-служба Чабановского поселкового совета сообщила, что произошла разгерметизация газопровода, по которому осуществляется транзит голубого топлива из России в Европу.

"Из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи поселка Чабаны была перекрыта подача газа. Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах", - говорится в сообщении украинского Минэнерго в Facebook.

По сообщению Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших в результате разгерметизации газопровода нет, специалисты продолжают работать над ликвидацией прорыва.

"К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС - 21 человек личного состава и пять единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Магистральный экспортный газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород" построен в 1983 году для поставки природного газа с месторождений севера Западной Сибири потребителям в Центральной и Западной Европе.

Пропускная способность трубопровода составляет 32 млрд куб. м природного газа в год. Общая длина газопровода - 4451 км, протяженность по территории Украины - 1160 км. На трассе газопровода расположены 42 компрессорные станции.

Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа" (Курская область). По территории Украины газ транспортируется до компрессорной станции "Ужгород" на украинско-словацкой границе и до компрессорных станций на границе с Венгрией (ГИС "Берегово") и Румынией (ГИС "Теково").