Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Тело главного конструктора "Могилевлифтмаша" Игоря Балабанова найдено в лесу под Могилевом, сообщает Telegram-канал МВД "Разыскивает милиция".

Мужчина пропал 4 месяца назад: 7 мая он вышел из домаи с того момента о нем ничего не было известно.

"Тело могилевчанина Балабанова И.Н., который разыскивался как без вести пропавший от 7 мая, обнаружено в лесном массиве вблизи одной из деревень в Могилевском районе", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку. Другие подробности в МВД не раскрывают.