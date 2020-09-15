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Пропавший без вести главный конструктор "Могилевлифтмаша" найден мертвым
15.09.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Тело главного конструктора "Могилевлифтмаша" Игоря Балабанова найдено в лесу под Могилевом, сообщает Telegram-канал МВД "Разыскивает милиция".
"Тело могилевчанина Балабанова И.Н., который разыскивался как без вести пропавший от 7 мая, обнаружено в лесном массиве вблизи одной из деревень в Могилевском районе", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку. Другие подробности в МВД не раскрывают.
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62-летний мужчина пропал без вести в начале мая – он ушел из дома и больше не выходил на связь.
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