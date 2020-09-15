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Рабочий серьезно пострадал при взрыве на одном из предприятий Могилева

15.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Рабочий серьезно пострадал в результате взрыва на одном из предприятий Могилева, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Youtube / Sputnik Беларусь
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ЧП случилось на территории Могилевского комбината силикатных изделий днем во вторник. На одном из участков предприятия при смешивании легковоспламеняющейся смеси произошел взрыв.

"В результате происшествия пострадал работник предприятия, с ожогами 80% тела он доставлен в больницу", – рассказали в СК.

В данный момент на предприятии работает следственно-оперативная группа, эксперты осматривают место происшествия, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Это не первое подобное ЧП на предприятиях Могилева за последнее время. Так, в сентябре 2018 года произошел взрыв в одном из цехов "Могилевдрева". В результате пострадали семь человек. Одна из работниц предприятия, 53-летняя женщина, позже скончалась в больнице. Остальные пострадавшие получили различные травмы, двум из них причинены тяжкие телесные повреждения. В начале текущего года стало известно, что руководителей "Могилевдрева" будут судить по факту инцидента.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В результате взрыва мужчина получил ожоги 80% тела и был экстренно госпитализирован, на месте ЧП работают следователи.
 
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