Рабочий серьезно пострадал при взрыве на одном из предприятий Могилева

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Рабочий серьезно пострадал в результате взрыва на одном из предприятий Могилева, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

ЧП случилось на территории Могилевского комбината силикатных изделий днем во вторник. На одном из участков предприятия при смешивании легковоспламеняющейся смеси произошел взрыв.

"В результате происшествия пострадал работник предприятия, с ожогами 80% тела он доставлен в больницу", – рассказали в СК.

В данный момент на предприятии работает следственно-оперативная группа, эксперты осматривают место происшествия, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Это не первое подобное ЧП на предприятиях Могилева за последнее время. Так, в сентябре 2018 года произошел взрыв в одном из цехов "Могилевдрева" . В результате пострадали семь человек. Одна из работниц предприятия, 53-летняя женщина, позже скончалась в больнице . Остальные пострадавшие получили различные травмы, двум из них причинены тяжкие телесные повреждения. В начале текущего года стало известно, что руководителей "Могилевдрева" будут судить по факту инцидента.