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Рабочий серьезно пострадал при взрыве на одном из предприятий Могилева
15.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Рабочий серьезно пострадал в результате взрыва на одном из предприятий Могилева, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
ЧП случилось на территории Могилевского комбината силикатных изделий днем во вторник. На одном из участков предприятия при смешивании легковоспламеняющейся смеси произошел взрыв.
"В результате происшествия пострадал работник предприятия, с ожогами 80% тела он доставлен в больницу", – рассказали в СК.
В данный момент на предприятии работает следственно-оперативная группа, эксперты осматривают место происшествия, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Это не первое подобное ЧП на предприятиях Могилева за последнее время. Так, в сентябре 2018 года произошел
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В результате взрыва мужчина получил ожоги 80% тела и был экстренно госпитализирован, на месте ЧП работают следователи.
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