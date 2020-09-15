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Очень странное ДТП: грузовик въехал в лежащий на трассе М1 микроавтобус

15.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Грузовик въехал в лежащий на трассе М1 в Кобринском районе микроавтобус, об этой аварии рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Youtube / Плещеницы Новости
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Странное ДТП случилось рано утром во вторник на 72-м километре автодороги М1 "Брест - Минск - граница РФ". Около 5:40 24-летний житель Брестского района, двигаясь на микроавтобусе Mercedes, выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. Мужчина не пострадал, выбрался из авто, но не предпринял никаких мер для обозначения места ДТП и не выставил знак аварийной остановки.

"В результате чего около 6 утра 43-летний минчанин на большегрузном автомобиле MAN совершил столкновение с опрокинутым Mercedes. Водитель "большегруза" в дорожной аварии травм не получил", - рассказали в ГАИ.

Водителя микроавтобуса оштрафовали за нарушения, предусмотренные частью 5 статьи 18.22 и частью 3 статьи 18.14 КоАП Беларуси. Водителя грузовика привлекли к ответственности по части 5 статьи 18.22 КоАП Беларуси.

"При управлении транспортом необходимо быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, исходя из погодных и метеорологических условий, состояния проезжей части. Водители должны концентрировать свое внимание только на дорожной обстановке и на возможной опасности, в точности соблюдать требования дорожных знаков и разметки", - напомнили в Госавтоинспекции.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего тот перевернулся, а большегруз не успел отреагировать на препятствие и въехал в него.
 
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