Очень странное ДТП: грузовик въехал в лежащий на трассе М1 микроавтобус

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Грузовик въехал в лежащий на трассе М1 в Кобринском районе микроавтобус, об этой аварии рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Странное ДТП случилось рано утром во вторник на 72-м километре автодороги М1 "Брест - Минск - граница РФ". Около 5:40 24-летний житель Брестского района, двигаясь на микроавтобусе Mercedes, выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. Мужчина не пострадал, выбрался из авто, но не предпринял никаких мер для обозначения места ДТП и не выставил знак аварийной остановки.

"В результате чего около 6 утра 43-летний минчанин на большегрузном автомобиле MAN совершил столкновение с опрокинутым Mercedes. Водитель "большегруза" в дорожной аварии травм не получил", - рассказали в ГАИ.

Водителя микроавтобуса оштрафовали за нарушения, предусмотренные частью 5 статьи 18.22 и частью 3 статьи 18.14 КоАП Беларуси. Водителя грузовика привлекли к ответственности по части 5 статьи 18.22 КоАП Беларуси.

"При управлении транспортом необходимо быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, исходя из погодных и метеорологических условий, состояния проезжей части. Водители должны концентрировать свое внимание только на дорожной обстановке и на возможной опасности, в точности соблюдать требования дорожных знаков и разметки", - напомнили в Госавтоинспекции.