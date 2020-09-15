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Произошел взрыв в Могилеве на комбинате силикатных изделий - сильно пострадал один работник
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на комбинате силикатных изделий сегодня, 15 сентября, произошел взрыв,
Взрыв произошел на одном из участков комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси. Работник предприятия в результате взрыва получил ожоги 80% тела. Он в больнице.
Следствие выясняет обстоятельства ЧП.
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У мужчины - обширные ожоги тела.
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