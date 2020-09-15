Произошел взрыв в Могилеве на комбинате силикатных изделий - сильно пострадал один работник

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на комбинате силикатных изделий сегодня, 15 сентября, произошел взрыв, сообщает Следственный комитет. Серьезно пострадал один работник — у него обширные ожоги.





Взрыв произошел на одном из участков комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси. Работник предприятия в результате взрыва получил ожоги 80% тела. Он в больнице.

Следствие выясняет обстоятельства ЧП.