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Завершено расследование дела в отношении совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

15.09.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Завершено расследование уголовного дела в отношении совладельца торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Вячеслава Вишневского, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СК РФ
Годовщина трагедии в "Зимней вишне": владелец ТЦ экстрадирован в Россию

Им занималось главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

"Он (Вишневский) обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили ее сын – Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко", – пояснила Петренко, ее цитируют РИА Новости.

По ее словам, следствие собрало достаточную доказательную базу: уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения.

© Sputnik / Александр Патрин
Печально известный ТЦ "Зимняя вишня" снесли в Кемерово

По данным СК, Вишневский в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, он был арестован заочно и объявлен в международный розыск, а 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение.

Сообщается, что в 2013-2014 годах Вишневский при помощи посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.

Так предприниматель смог реконструировать ТЦ без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта: он предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.

С чего все началось

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

В рамках уголовного дела арестованы десятки человек. Это собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также лица, которые были ответственны за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и тушение огня на месте пожара.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприниматель реконструировал центр без разрешения на строительство и в нарушение проекта, который предусматривал в том числе установку автоматических систем...
 
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