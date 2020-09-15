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Действиям попросивших убежища в посольстве Швеции дается правовая оценка

15.09.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 15 сен – Sputnik. Проверка по факту нападения на сотрудников милиции проводится в отношении двоих жителей Витебска, которые находятся на территории посольства Швеции, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В настоящее время в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков ведется административный процесс по факту их участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

"После стрима, который провел Виталий Кузнечик с территории посольства, где рассказал, что боится преследования со стороны правоохранителей за участие в митинге 6 сентября, сотрудники милиции детально проанализировали имеющиеся у них видео и фотоматериалы с места событий, в том числе, были использованы материалы из СМИ и соцсетей", – подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителей милиции, в ходе покадрового просмотра и анализа записей была восстановлена цепочка событий, которая привела к тому, что в отношении Владислава Кузнечика были применены физическая сила и спецсредства.

Как отметили в УВД, им удалось установить факты нападения отца и сына на сотрудников милиции. Собранные материалы направлены в Следственный комитет для проверки и дачи правовой оценки действиям мужчин, по итогам которой в отношении их может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пятницу 11 сентября жители Витебска – отец и сын, Виталий и Владислав Кузнечики, приехали в столицу, чтобы попросить политического убежища в посольстве Швеции. После того как их отказались пускать в дипмиссию, мужчины перебрались через забор.

С тех пор витебляне находятся на территории шведского посольства, их обеспечили едой и спальными местами. Сейчас Владислав и Виталий ждут, как разрешится их ситуация. Витебляне рассказали, что опасаются преследования именно за участие в акции 6 сентября, где против одного из них были применены физическая сила и спецсредства.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщили в УВД, проверка инициирована после стрима жителей Витебска, который они провели в посольстве Швеции.
 
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