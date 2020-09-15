Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 15 сен – Sputnik, Инна Гришук. Причиной остановки одного из цехов по производству аммиака на ОАО "Гродно Азот", как сообщил корреспонденту Sputnik источник, знакомый с ситуацией на заводе, стал выход из строя компрессора.

В ближайшее время планируется заново запустить компрессор и восстановить работу цеха. По информации источника, неполадка случилась в цеху "Аммиак-3".

Сейчас его перевели в режим так называемой блокировки, когда приостанавливается выпуск продукции. Об этом косвенно свидетельствует горящий факел над одной из труб предприятия - это может означать аварийную остановку цеха по производству аммиака.

О заводе

Предприятие "Гродно Азот" насчитывает историю в почти шесть десятков лет, за эти годы оно стало одним из важнейших в нефтехимическом комплексе республики и обеспечивает работой около 10 тысяч человек (средняя зарплата 1,4 тысячи рублей), не учитывая смежные производства и партнеров. Простой такого крупного производителя азотных соединений и удобрений может серьезным образом сказаться на финансовых результатах ОАО, что в свою очередь повлечет потери для республиканского бюджета.

Согласно отчетности, которую распространило ОАО "Гродно Азот", по итогам 2019 года выручка составила 1,683 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 101,268 миллиона. Стоимость активов предприятия составила 1,395 миллиарда рублей. При этом 99,96% акций принадлежат Государственному комитету по имуществу, а оставшиеся ценные бумаги находятся на руках у физических лиц.

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По итогам года торговая дебиторская задолженность завода составила 24,171 миллиона рублей, а обязательства по договору – 51,152 миллиона. В конце 2019 года предприятие имело запасы продукции на общую сумму в 195,639 миллиона рублей. Торговая дебиторская задолженность за вычетом предусмотренных на это средств составляла 25,438 миллиона. Акционерный капитал ОАО "Гродно Азот" по итогам минувшего года составил 530,238 миллиона рублей. Номинальная стоимость акции достигла порога в 55 рублей. Было выплачено дивидендов на общую сумму в 34,231 миллиона рублей (5,25 рубля на акцию). Банковские кредиты и займы достигли суммы в 432,013 миллиона.