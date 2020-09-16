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Два человека пострадали в результате ЧП на предприятии в Могилеве
16.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен - Sputnik. В результате ЧП на предприятии в Могилеве пострадали два человека, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Во вторник в Следственном комитете Беларуси сообщили, что на территории Могилевского комбината силикатных изделий
По уточненной информации МЧС, в результате вспышки в аппарате приготовления алюминиевой суспензии пострадали 36-летний инженер по охране труда и 50-летняя приготовитель раствора. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами 1-3 степени, женщина получила ожоги открытых участков тела (10% тела) 1-3 степени. Ее отправили на амбулаторное лечение.
"Разрушений нет, технологический процесс цеха не нарушен. Обстоятельства и причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.
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Накануне сообщалось, что в результате взрыва на Могилевском комбинате силикатных изделий один из работников получил ожоги 80% тела.
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