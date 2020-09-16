Два человека пострадали в результате ЧП на предприятии в Могилеве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. В результате ЧП на предприятии в Могилеве пострадали два человека, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Во вторник в Следственном комитете Беларуси сообщили, что на территории Могилевского комбината силикатных изделий произошел взрыв , в результате которого ожоги 80% тела получил один из работников.

По уточненной информации МЧС, в результате вспышки в аппарате приготовления алюминиевой суспензии пострадали 36-летний инженер по охране труда и 50-летняя приготовитель раствора. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами 1-3 степени, женщина получила ожоги открытых участков тела (10% тела) 1-3 степени. Ее отправили на амбулаторное лечение.

"Разрушений нет, технологический процесс цеха не нарушен. Обстоятельства и причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.