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Два человека пострадали в результате ЧП на предприятии в Могилеве

16.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. В результате ЧП на предприятии в Могилеве пострадали два человека, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Во вторник в Следственном комитете Беларуси сообщили, что на территории Могилевского комбината силикатных изделий произошел взрыв, в результате которого ожоги 80% тела получил один из работников.

По уточненной информации МЧС, в результате вспышки в аппарате приготовления алюминиевой суспензии пострадали 36-летний инженер по охране труда и 50-летняя приготовитель раствора. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами 1-3 степени, женщина получила ожоги открытых участков тела (10% тела) 1-3 степени. Ее отправили на амбулаторное лечение.

"Разрушений нет, технологический процесс цеха не нарушен. Обстоятельства и причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Накануне сообщалось, что в результате взрыва на Могилевском комбинате силикатных изделий один из работников получил ожоги 80% тела.
 
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