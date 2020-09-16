Минус 10 тысяч долларов: гродненка стала жертвой интернет-мошенников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Жительница Гродно стала жертвой мошенников и рассталась с крупной суммой денег, об этом случае рассказали в Следственном комитете.

В июле текущего года 49-летняя гродненка зарегистрировалась на биржевой платформе UMarket.ai, чтобы преумножить свои накопления. С ней связался представитель платформы и обещал помочь в этом. Женщина поверила в надежность данной биржи и начала вносить на счет различные суммы. Она не замечала никакого подвоха, поскольку любое пополнение счета отражалось на ее балансе в профиле биржи. Общая сумма перечисленных средств составила более 10 тысяч долларов.

В сентябре текущего года жительница Гродно решила обналичить свои деньги, однако это у нее не получилось. Чтобы сделать это, она связалась с представителем биржевой платформы, однако когда тот понял, что женщина хочет получить свои накопления, перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой интернет-мошенников и обратилась в милицию.

"По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"), - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В СК напомнили белорусам, что прежде чем совершать какие-либо денежные переводы на биржевых платформах, нужно убедиться в их безопасности и надежности, выяснить информацию о законности их регистрации и осуществления деятельности. "Проверьте отзывы о данном брокере от уже существующих клиентов, не верьте обещаниям быстрого обогащения через интернет", - подчеркнули в ведомстве.