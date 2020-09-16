"Белнефтехим": технические неполадки на "Гродно Азот" устранены

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Технические неполадки в двух цехах предприятия "Гродно Азот" устранены, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

По его словам, "цех Карбамид-4 восстановил работу вчера. Цех Аммиак-3 уже выходит на штатную работу". Предприятие работает в среду, как и положено.

При этом представитель концерна пояснил, что информация о том, что на "Гродно Азот" произошла авария, не соответствует действительности.

"Были проблемы с одним из датчиков, который и вывел оборудование в режим блокировки, что и привело к временной остановки производства в этих цехах", - добавил Александр Тищенко.

Что произошло на предприятии

Как сообщают на предприятии, аварийная поломка в цехе Аммиак-3 произошла накануне около 17:30. Отказал один из датчиков контроля уровня в сепараторе, из-за этого произошла остановка узла синтеза данного цеха. Причину отказа датчика вскоре устранили, специалисты цеха начали пусковые операции. Во время аварийной остановки оборудования в цехе Аммиак-3 сброс технологического газа автоматически подавался на факел, яркое пламя которого вечером вторника могли наблюдать гродненцы. Сжигание технологического газа в факеле продолжалось до тех пор, пока цех не вернулся к нормальной работе.

Ранее сообщалось, что во время аварийной поломки, цех Аммиак -3 перешел в режим так называемой блокировки, когда временно приостанавливается выпуск продукции. На "Гродно Азот" уточняют, что остановка системы в цехе Аммиак-3 не повлияла на работу других цехов. Аммиак поставлялся из хранилищ, в других цехах продолжался выпуск продукции.

Также ранее днем в цехе Карбамид-4 имелись проблемы в работе оборудования отделения синтеза, которые были решены в кратчайшие сроки. Утром 16 сентября все подразделения ОАО "Гродно Азот" работают в установленном порядке в соответствии с технологическим процессом.

О заводе

Предприятие "Гродно Азот" насчитывает историю в почти шесть десятков лет, за эти годы оно стало одним из важнейших в нефтехимическом комплексе республики и обеспечивает работой около 10 тысяч человек (средняя зарплата 1,4 тысячи рублей), не учитывая смежные производства и партнеров. Простой такого крупного производителя азотных соединений и удобрений может серьезным образом сказаться на финансовых результатах ОАО, что в свою очередь повлечет потери для республиканского бюджета.

Согласно отчетности, которую распространило ОАО "Гродно Азот", по итогам 2019 года выручка составила 1,683 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 101,268 миллиона. Стоимость активов предприятия составила 1,395 миллиарда рублей. При этом 99,96% акций принадлежат Государственному комитету по имуществу, а оставшиеся ценные бумаги находятся на руках у физических лиц.

По итогам года торговая дебиторская задолженность завода составила 24,171 миллиона рублей, а обязательства по договору – 51,152 миллиона. В конце 2019 года предприятие имело запасы продукции на общую сумму в 195,639 миллиона рублей. Торговая дебиторская задолженность за вычетом предусмотренных на это средств составляла 25,438 миллиона. Акционерный капитал ОАО "Гродно Азот" по итогам минувшего года составил 530,238 миллиона рублей. Номинальная стоимость акции достигла порога в 55 рублей. Было выплачено дивидендов на общую сумму в 34,231 миллиона рублей (5,25 рубля на акцию). Банковские кредиты и займы достигли суммы в 432,013 миллиона.