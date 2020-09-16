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Мужчина пострадал, вскрывая баллончик с освежителем возле включенной плиты

16.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Мужчина получил ожоги, вскрывая баллончик из-под освежителя воздуха возле включенной плиты, об этом инциденте рассказали в Минском городском управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в ночь на среду на улице Краснослободской в Минске. В 00:05 в МЧС сообщили о том, что в результате вспышки легковоспламеняющегося вещества пострадал мужчина. 

© Photo : МЧС Беларуси
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"Предварительно, обстоятельства развивались следующим образом: мужчина пытался вскрыть ножницами аэрозольный баллончик с освежителем воздуха, находясь при этом возле включенной конфорки газовой плиты. После предпринятых попыток произошло нарушение герметичности емкости с последующей вспышкой ее содержимого, что привело к ожогам", - рассказали в МЧС.

Пострадавшего из-за собственной неосторожности минчанина доставили в больницу для оказания помощи.

Подобные случаи с легковоспламеняющимися жидкостями периодически случаются. Так, недавно женщина с помощью специальной жидкости пыталась зажечь огонь в мангале, в какой-то момент огонь перекинулся на нее. На минчанке загорелась одежда, в результате она также получила ожоги.

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Теги: Минск
 
 
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В результате собственной неосторожности минчанин получил ожоги, его доставили в больницу для оказания медпомощи.
 
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