На предприятии в Бобруйске погиб строитель: упал с почти 5-метровой высоты

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 13 сентября насмерть разбился 40-летний строитель — он упал с высоты на бетонный пол. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает СК.





По данным следствия, днем 13 сентября 40-летний бобруйчанин выполнял строительные работы на одном из предприятий. В какой-то момент он упал в световое окно потолочного перекрытия с высоты 4,8 метра на железобетонный пол. От полученных травм мужчина умер на месте.

Установлено, что он работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.



