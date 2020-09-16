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На предприятии в Бобруйске погиб строитель: упал с почти 5-метровой высоты

16.09.2020 12:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 13 сентября насмерть разбился 40-летний строитель — он упал с высоты на бетонный пол. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает СК.


По данным следствия, днем 13 сентября 40-летний бобруйчанин выполнял строительные работы на одном из предприятий. В какой-то момент он упал в световое окно потолочного перекрытия с высоты 4,8 метра на железобетонный пол. От полученных травм мужчина умер на месте.

Установлено, что он работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.


 
 
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40-летний бобруйчанин упал в световое окно потолочного перекрытия на бетонный пол.
 
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