МВД: нет ни одного факта изнасилования со стороны сотрудников милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. В Следственном комитете Беларуси находится более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны правоохранителей во время протестных акций, но нет ни одного про изнасилования, заявил первый заместитель министра внутрених дел начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич на пресс-конференции в среду.

"Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции", - заявил он.

Казакевич также отметил, что не было и заявлений по таким фактам.

По его словам, информация о том, что имели место факты изнасилований "является фейком". "Изнасиловать в автозаке нельзя", - сказал Казакевич.

В свою очередь, начальник ГУ собственной безопасности МВД полковник милиции Андрей Паршин, сообщил, что в настоящее время возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, которые выступили с угрозами в отрешении сотрудников ОВД. 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. "36 граждан привлечены к административной ответственности", - сказал Паршин.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Сторонники оппозиции утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.