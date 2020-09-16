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СК: рабочий погиб после падения на стройке в Бобруйске

16.09.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен ― Sputnik. Житель Бобруйска при выполнении строительных работ на одном из предприятий упал в световое окно потолочного перекрытия с высоты около пяти метров на железобетонный пол и умер, сообщил в среду Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

По данным следствия, трагедия произошла днем 13 сентября. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте происшествия. 

© Sputnik / Стрингер
Мужчина пострадал, вскрывая баллончик с освежителем возле включенной плиты

"Установлено, что потерпевший работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ. Следователями проведен осмотр места происшествия, анализируется изъятая документация строительной организации, в том числе по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности.
 
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