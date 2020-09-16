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Девушка в Минском районе "навела порядок" более чем на 73 тысячи рублей

16.09.2020 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен ― Sputnik. Жительнице Минского района уборка в доме обошлась более чем в 73 тысячи рублей, сообщил в среду Следственный комитет в официальном Telegram-канале. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Установлено, что в доме потерпевшей работала уборщицей 32-летняя минчанка, которая была задержана по подозрению в совершении преступления. На допросах она призналась, что во время выполнения работы периодически похищала ценности, которые через третьих лиц сдавала в ломбарды", - говорится в сообщении СК.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, по изъятым следам назначены необходимые исследования, допрошены свидетели и потерпевшая. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Расследование дела продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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