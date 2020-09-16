|
Девушка в Минском районе "навела порядок" более чем на 73 тысячи рублей
16.09.2020 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен ― Sputnik. Жительнице Минского района уборка в доме обошлась более чем в 73 тысячи рублей, сообщил в среду Следственный комитет в официальном Telegram-канале.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Установлено, что в доме потерпевшей работала уборщицей 32-летняя минчанка, которая была задержана по подозрению в совершении преступления. На допросах она призналась, что во время выполнения работы периодически похищала ценности, которые через третьих лиц сдавала в ломбарды", - говорится в сообщении СК.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, по изъятым следам назначены необходимые исследования, допрошены свидетели и потерпевшая. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Расследование дела продолжается.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница поселка Солнечный сообщила в милицию, что с марта по июль 2020-го из ее дома начали пропадать ювелирные изделия. Как выяснили следователи, пропало...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)