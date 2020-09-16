ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ударил ножом 30 раз, накрыл ковром. В жестоком убийстве матери подозревают 31-летнего могилевчанина

16.09.2020 15:13 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 63-летней женщины с особой жестокостью. В преступлении подозревают ее сына, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Утром 14 сентября тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружил сосед во дворе ее дома и вызвал милицию. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего сына потерпевшей, который жил вместе с матерью.

На допросе мужчина рассказал, что накануне вечером он был пьян и поссорился с матерью. Он нанес женщине более 30 ножевых ранений, после чего укрыл тело матери ковром и ушел в дом спать.

Расследование дела продолжается.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На допросе подозреваемый сказал, что был пьян. И что после убийства пошел спать.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девушка в Минском районе "навела порядок" более чем на 73 тысячи рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика