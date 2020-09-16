Ударил ножом 30 раз, накрыл ковром. В жестоком убийстве матери подозревают 31-летнего могилевчанина

Источник материала: Tut.by

В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 63-летней женщины с особой жестокостью. В преступлении подозревают ее сына, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Утром 14 сентября тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружил сосед во дворе ее дома и вызвал милицию. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего сына потерпевшей, который жил вместе с матерью.

На допросе мужчина рассказал, что накануне вечером он был пьян и поссорился с матерью. Он нанес женщине более 30 ножевых ранений, после чего укрыл тело матери ковром и ушел в дом спать.

Расследование дела продолжается.