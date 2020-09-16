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Ударил ножом 30 раз, накрыл ковром. В жестоком убийстве матери подозревают 31-летнего могилевчанина
Источник материала: Tut.by
В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 63-летней женщины с особой жестокостью. В преступлении подозревают ее сына,
Утром 14 сентября тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружил сосед во дворе ее дома и вызвал милицию. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего сына потерпевшей, который жил вместе с матерью.
На допросе мужчина рассказал, что накануне вечером он был пьян и поссорился с матерью. Он нанес женщине более 30 ножевых ранений, после чего укрыл тело матери ковром и ушел в дом спать.
Расследование дела продолжается.
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На допросе подозреваемый сказал, что был пьян. И что после убийства пошел спать.
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