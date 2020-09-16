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Из закрытого спецучилища в Могилеве сбежал подросток - его ищут пятый день
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 11 сентября из закрытого спецучилища деревообработки № 2 сбежал 17-летний уроженец Гомеля Даниил Ануфриев,
Приметы: на вид 17−20 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие.
Был одет: синяя майка, черные спортивные штаны, без обуви.
Особые приметы: татуировки на руке и ногах.
Всех, кому что-либо известно о местонахождение подростка, просят позвонить в Ленинский РОВД по телефонам: (8 033) 693−76−29, (8 0222) 64−42−32, 102.
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Сбежавший Даниил Ануфриев родом из Гомеля.
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