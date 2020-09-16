Из закрытого спецучилища в Могилеве сбежал подросток - его ищут пятый день

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 11 сентября из закрытого спецучилища деревообработки № 2 сбежал 17-летний уроженец Гомеля Даниил Ануфриев, сообщает МВД. Подростка объявили в розыск.





Приметы: на вид 17−20 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие.

Был одет: синяя майка, черные спортивные штаны, без обуви.

Особые приметы: татуировки на руке и ногах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождение подростка, просят позвонить в Ленинский РОВД по телефонам: (8 033) 693−76−29, (8 0222) 64−42−32, 102.