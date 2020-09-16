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Турист из Нидерландов ради фото нарушил польско-белорусскую границу

16.09.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Турист из Нидерландов нарушил польско-белорусскую границу, чтобы сделать фото на территории Беларуси, сообщила Пограничная служба Польши.

© Photo : ГПК
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Инцидент произошел в районе населенного пункта Крынки (сопредельная белорусский район – Берестовицкий): сотрудники пограничного поста заметили следы проникновения в пограничную зону и пересечения госграницы.

Впоследствии выяснилось, что нарушителями были трое граждан Нидерландов и поляк, которые приехали в приграничье в качестве туристов.

При этом 64-летний голландец, чтобы сделать красивое фото, перешел польско-белорусскую границу.

Нарушитель был оштрафован на 500 злотых (более 340 рублей), остальные получили штрафы в размере 200 злотых (около 130 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, который приехал в приграничье в качестве туриста, решил сделать красивое фото на территории Беларуси.
 
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