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Турист из Нидерландов ради фото нарушил польско-белорусскую границу
16.09.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Турист из Нидерландов нарушил польско-белорусскую границу, чтобы сделать фото на территории Беларуси, сообщила Пограничная служба Польши.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Крынки (сопредельная белорусский район – Берестовицкий): сотрудники пограничного поста заметили следы проникновения в пограничную зону и пересечения госграницы.
Впоследствии выяснилось, что нарушителями были трое граждан Нидерландов и поляк, которые приехали в приграничье в качестве туристов.
При этом 64-летний голландец, чтобы сделать красивое фото, перешел польско-белорусскую границу.
Нарушитель был оштрафован на 500 злотых (более 340 рублей), остальные получили штрафы в размере 200 злотых (около 130 рублей).
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Мужчина, который приехал в приграничье в качестве туриста, решил сделать красивое фото на территории Беларуси.
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