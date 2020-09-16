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Колесниковой предъявлено обвинение в призывах к свержению власти
16.09.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой, сообщили в СК.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям,направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса", – сообщили Sputnik в среду в СК.
Ей оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей, расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело
Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) – речь идет о призывах к захвату власти.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.
На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС: юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Их допрашивали в качестве свидетелей, все, за исключением Алексиевич и Колесниковой, дали показания и подписку о неразглашении.
Ситуация с Колесниковой
Колесникова
Сейчас политик находится в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома, так называемой "Володарке". Она проходит
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Санкция уголовной статьи, по которой задержана политик, в качестве наказания предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.
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