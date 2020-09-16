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Жалоба на арест Максима Знака поступила в суд

16.09.2020 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Следственный комитет Беларуси передал в суд жалобу адвоката члена президиума Координационного совета Максима Знака на применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Еще одного члена Координационного совета оппозиции задержали в Беларуси

"Только что стало известно, что жалоба, которую мы подавали в центральный аппарат Следственного комитета, поступила в суд Партизанского района Минска", - сообщил Sputnik в среду адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

По его словам, дата и время рассмотрения жалобы пока неизвестны. "Но, я полагаю, что она должна быть рассмотрена до конца этой недели", - сказал Лаевский.

Максим Знак был последним из активных членов президиума Координационного совета, кто не был задержан или не покинул Беларусь. Входящая в президиум КС нобелевский лауреат Светлана Алексиевич участия в его работе не принимала по состоянию здоровья.

Адвокат Лаевский рассказал, что обвинение Знаку еще не предъявлено. "Его допрашивали один раз - в день задержания. Больше следственных действий не было. Он не признает своей вины, поэтому не дает показаний", - сказал защитник. По словам Лаевского, сегодня он был у своего подзащитного в СИЗО номер 1 ГУВД Мингорисполкома.

"Максим чувствует себя нормально, жалоб у него на содержание в СИЗО нет. Он много читает разной литературы и оценивает жизнь и ситуацию с учетом нового опыта", - сказал адвокат.

Он также сообщил, что защита Знака подала уже несколько жалоб и ходатайств.

Как ранее сообщало агентство, Знак является фигурантом дела о призывах к смене власти. Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, занимается Главное следственное управление СК. По этой статье уголовное дело в Беларуси возбуждено и расследуется впервые, эта статья была недавно внесена в Уголовный кодекс.

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Теги: Минск
 
 
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Обвинение члену президиума Координационного совета еще не предъявлено, с момента задержания у него был только один допрос.
 
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