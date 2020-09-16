Девятилетний велосипедист попал под грузовик в Чечерском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Несовершеннолетний велосипедист получил травмы в результате ДТП в Чечерском районе: мальчика сбил большегруз, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 18:50 накануне, во вторник 15 сентября, на улице Советской населенного пункта Меркуловичи.

"Водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, совершил наезд на 9-летнего велосипедиста", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что, по предварительной информации, мальчик столкнулся с грузовиком, когда тот обгонял его на дороге.

Ребенок машиной скорой был доставлен в Гомельскую детскую областную больницу для оказания помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.