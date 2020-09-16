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Девятилетний велосипедист попал под грузовик в Чечерском районе

17.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Несовершеннолетний велосипедист получил травмы в результате ДТП в Чечерском районе: мальчика сбил большегруз, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Photo : ГАИ Бреста
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Авария произошла около 18:50 накануне, во вторник 15 сентября, на улице Советской населенного пункта Меркуловичи.

"Водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, совершил наезд на 9-летнего велосипедиста", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что, по предварительной информации, мальчик столкнулся с грузовиком, когда тот обгонял его на дороге.

Ребенок машиной скорой был доставлен в Гомельскую детскую областную больницу для оказания помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По предварительной информации ГАИ, мальчик столкнулся с грузовиком, когда тот обгонял его на дороге.
 
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