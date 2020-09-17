|
В Барановичском районе из ковша экскаватора выпала авиабомба
Источник материала: Tut.by
На территории одного из предприятий Барановичского района во время разравнивания песка из ковша экскаватора вывалилась фугасная авиационная бомба весом 100 кг времен Великой Отечественной войны. Об этом
В милицию поступило сообщение об обнаружении предмета, напоминающего бомбу. Оказалось, что на территории одного из предприятий во время разравнивания песка из ковша экскаватора вывалился боеприпас.
На место происшествия незамедлительно выбыла милиция и саперно-пиротехническая группа. По оценке специалистов, боеприпас — фугасная авиационная бомба весом 100 кг времен Великой Отечественной войны.
Найденную авиабомбу уничтожили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оценке специалистов, боеприпас - фугасная авиационная бомба весом 100 кг времен Великой Отечественной войны.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)