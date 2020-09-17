В Барановичском районе из ковша экскаватора выпала авиабомба

Источник материала: Tut.by

На территории одного из предприятий Барановичского района во время разравнивания песка из ковша экскаватора вывалилась фугасная авиационная бомба весом 100 кг времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Брестского облисполкома

В милицию поступило сообщение об обнаружении предмета, напоминающего бомбу. Оказалось, что на территории одного из предприятий во время разравнивания песка из ковша экскаватора вывалился боеприпас.

На место происшествия незамедлительно выбыла милиция и саперно-пиротехническая группа. По оценке специалистов, боеприпас — фугасная авиационная бомба весом 100 кг времен Великой Отечественной войны.

Найденную авиабомбу уничтожили.