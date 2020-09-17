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Польша хочет арестовать диспетчеров, работавших при крушении Ту-154
17.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Национальная прокуратура Польши подала в варшавский окружной суд ходатайство об аресте авиадиспетчеров, работавших в 2010 году на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским, заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.
Данное ходатайство – это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд примет постановление, в дальнейшем польские правоохранители могут предпринять определенные действия для задержания диспетчеров.
"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель людей", – сказала Бялик.
Ранее польская правительственная комиссия представила отчет, в соответствии с которым на борту Ту-154 якобы произошли два взрыва. В Варшаве полагают, что взрывные устройства были заложены в лайнер во время ремонта в РФ. Следственный комитет России данные заявления опроверг.
Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова сообщила, что такие выводы польской стороны переплелись с
Крушение самолета
Самолет Ту-154, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский, разбился 10 апреля 2010 года при посадке на аэродром Смоленск-Северный. В авиакатастрофе погибли 96 человек.
© Sputnik / Илья Питалев
СКР установил, что причиной трагедии стала совокупность факторов, среди которых сложные метеоусловия и
Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипажем Ту-154 была допущена ошибка, но при этом отмечалось, что смоленские диспетчеры не обеспечили достаточное аэронавигационное ведение полета, а аэропорт имел малую техническую обеспеченность. В 2018 году данное решение было аннулировано и начато повторное расследование катастрофы.
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Если суд примет постановление, в дальнейшем польские правоохранители могут предпринять определенные действия для задержания диспетчеров.
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