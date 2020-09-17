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Польша хочет арестовать диспетчеров, работавших при крушении Ту-154

17.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Национальная прокуратура Польши подала в варшавский окружной суд ходатайство об аресте авиадиспетчеров, работавших в 2010 году на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским, заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.

© Sputnik /
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Данное ходатайство – это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд примет постановление, в дальнейшем польские правоохранители могут предпринять определенные действия для задержания диспетчеров.

"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель людей", – сказала Бялик.

Ранее польская правительственная комиссия представила отчет, в соответствии с которым на борту Ту-154 якобы произошли два взрыва. В Варшаве полагают, что взрывные устройства были заложены в лайнер во время ремонта в РФ. Следственный комитет России данные заявления опроверг.

Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова сообщила, что такие выводы польской стороны переплелись с вымыслом, "превратившись в бесконечный фантазийный процесс".

Крушение самолета

Самолет Ту-154, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский, разбился 10 апреля 2010 года при посадке на аэродром Смоленск-Северный. В авиакатастрофе погибли 96 человек.

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СКР установил, что причиной трагедии стала совокупность факторов, среди которых сложные метеоусловия и ошибка экипажа: на высоте 11 метров лайнер зацепил дерево, лишившись части крыла, а затем перевернулся и упал.

Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипажем Ту-154 была допущена ошибка, но при этом отмечалось, что смоленские диспетчеры не обеспечили достаточное аэронавигационное ведение полета, а аэропорт имел малую техническую обеспеченность. В 2018 году данное решение было аннулировано и начато повторное расследование катастрофы.

 
Теги: Минск
 
 
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Если суд примет постановление, в дальнейшем польские правоохранители могут предпринять определенные действия для задержания диспетчеров.
 
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