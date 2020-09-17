Стокилограммовую бомбу нашли во время работ в Барановичском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Авиационная бомба весом 100 килограммов была найдена во время земляных работ в Барановичском районе, сообщили в четверг в УВД Брестского облисполкома.

Боеприпас был обнаружен на территории одного из предприятий района во время разравнивания экскаватором песка.

"В милицию поступило сообщение об обнаружении большого металлического предмета, напоминающего бомбу", – сказали в управлении.

Там также отметили, что на место ЧП оперативно прибыли сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа.

Специалисты выяснили, что экскаваторщик откопал 100-киллограмовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Небезопасная находка была вывезена на специальный полигон и уничтожена.

В УВД напомнили гражданам, что в случае обнаружения подобных предметов необходимо незамедлительно обратиться в милицию и не прикасаться к ним во избежание взрыва.