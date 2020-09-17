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Стокилограммовую бомбу нашли во время работ в Барановичском районе
17.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Авиационная бомба весом 100 килограммов была найдена во время земляных работ в Барановичском районе, сообщили в четверг в УВД Брестского облисполкома.
© Photo : УВД Брест
Боеприпас был обнаружен на территории одного из предприятий района во время разравнивания экскаватором песка.
"В милицию поступило сообщение об обнаружении большого металлического предмета, напоминающего бомбу", – сказали в управлении.
Там также отметили, что на место ЧП оперативно прибыли сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа.
Специалисты выяснили, что экскаваторщик откопал 100-киллограмовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Небезопасная находка была вывезена на специальный полигон и уничтожена.
В УВД напомнили гражданам, что в случае обнаружения подобных предметов необходимо незамедлительно обратиться в милицию и не прикасаться к ним во избежание взрыва.
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Боеприпас был обнаружен на территории одного из предприятий района во время разравнивания экскаватором песка.
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