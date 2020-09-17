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Бабушка заблудилась в Глусском районе и более полутора суток провела в лесу

17.09.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Пожилая женщина заблудилась в Глусском районе и более полутора суток провела в лесу, сообщили в ПСО "Ангел".

© Sputnik / Виктор Толочко
Под Пуховичами искали заблудившуюся в лесу пенсионерку

Женщина, проживающая в деревне Зеленковичи, отправилась в лесной массив за грибами утром 14 сентября. Поиски 85-летней сельчанки были начаты после того, как она не вернулась домой.

"Пенсионерку искали родные, 37 поисковиков-добровольцев, 20 сотрудников МЧС", – сказали в отряде.

Там также уточнили, что после проверки около 15 квадратных километров лес бабушку нашли: при ней был пес, который не отходил от пропавшей ни на шаг.

По информации отряда, женщина в медицинской помощи не нуждалась – ее вывезли из леса и доставили домой.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации отряда "Ангел", женщина в медицинской помощи не нуждалась – ее вывезли из леса и доставили домой.
 
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