Бабушка заблудилась в Глусском районе и более полутора суток провела в лесу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Пожилая женщина заблудилась в Глусском районе и более полутора суток провела в лесу, сообщили в ПСО "Ангел".

Женщина, проживающая в деревне Зеленковичи, отправилась в лесной массив за грибами утром 14 сентября. Поиски 85-летней сельчанки были начаты после того, как она не вернулась домой.

"Пенсионерку искали родные, 37 поисковиков-добровольцев, 20 сотрудников МЧС", – сказали в отряде.

Там также уточнили, что после проверки около 15 квадратных километров лес бабушку нашли: при ней был пес, который не отходил от пропавшей ни на шаг.

По информации отряда, женщина в медицинской помощи не нуждалась – ее вывезли из леса и доставили домой.