Браконьер напал на инспектора природоохраны в Полоцком районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении в отношении жителя Полоцка, который совершил нападения на инспектора природоохраны во время незаконной рыбалки, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По данным СК, 1 сентября в инспекцию охраны животного и растительного мира поступила информация о том, что двое мужчин на озере Белое в Полоцком районе извлекают рыбу из сетей. Инспектор прибыл на указанное место и обнаружил нарушителей.

Заметив сотрудника, 30-летний рыбак попытался выбросить в озеро улов, после чего нанес инспектору несколько ударов, выхватил перцовый баллончик и распылил в сторону сотрудника. Второй мужчина наблюдал за происходящим, а позже скрылся. Сотруднику инспекции удалось убежать и позвонить в милицию. Вскоре браконьеры, жители Полоцка, были задержаны.

Одному из рыбаков предъявлено обвинение в совершении насилия в отношении лица, исполняющего служебные обязанности, и незаконной добыче рыбы (по ч. 1 ст. 366 и ч. 4 ст. 281 Уголовного кодекса). Он содержится под стражей, полочанину грозит от трех до шести лет лишения свободы. Мужчина за незаконную ловлю рыбы также выплатит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин.

Второй рыбак признан подозреваемым и допрошен об обстоятельствах произошедшего. Расследование дела продолжается.