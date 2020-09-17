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Рыбак избил инспектора природоохраны и распылил на него газ из баллончика. Теперь под «уголовкой»

17.09.2020 11:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе рыбак, ловивший рыбу сетями, избил инспектора природоохраны, распылил в него перцовый газ из баллончика. Возбуждено дело по двум уголовным статьям, сообщает СК.


Иллюстративное фото. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Инцидент произошел 1 сентября на озере Белое в Полоцком районе. В инспекцию охраны животного и растительного мира сообщили, что двое мужчин достают рыбу из сетей. На место приехал инспектор.

30-летний рыбак попытался выбросить в озеро незаконный улов, а затем нанес инспектору несколько ударов, распылил на него перцовый газ из баллончика. Второй рыбак наблюдал за происходящим, а потом скрылся.

Инспектор природоохраны убежал от напавшего на него мужчины и позвонил в милицию. Вскоре обоих рыбаков задержали.

Жителя Полоцка обвиняют в совершении насилия в отношении лица, исполняющего служебные обязанности, и незаконной добыче рыбы. Он под стражей. Второй рыбак признан подозреваемым.

 
 
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Инцидент произошел на озере Белое в Полоцком районе. В инспекцию охраны животного и растительного мира сообщили, что двое мужчин достают рыбу из сетей. На место...
 
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