|
Рыбак избил инспектора природоохраны и распылил на него газ из баллончика. Теперь под «уголовкой»
Источник материала: Tut.by
В Полоцком районе рыбак, ловивший рыбу сетями, избил инспектора природоохраны, распылил в него перцовый газ из баллончика. Возбуждено дело по двум уголовным статьям, сообщает СК.
Инцидент произошел 1 сентября на озере Белое в Полоцком районе. В инспекцию охраны животного и растительного мира сообщили, что двое мужчин достают рыбу из сетей. На место приехал инспектор.
30-летний рыбак попытался выбросить в озеро незаконный улов, а затем нанес инспектору несколько ударов, распылил на него перцовый газ из баллончика. Второй рыбак наблюдал за происходящим, а потом скрылся.
Инспектор природоохраны убежал от напавшего на него мужчины и позвонил в милицию. Вскоре обоих рыбаков задержали.
Жителя Полоцка обвиняют в совершении насилия в отношении лица, исполняющего служебные обязанности, и незаконной добыче рыбы. Он под стражей. Второй рыбак признан подозреваемым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на озере Белое в Полоцком районе. В инспекцию охраны животного и растительного мира сообщили, что двое мужчин достают рыбу из сетей. На место...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)