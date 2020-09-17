Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Сотрудники ДФР КГК задержали руководителя ЗАО "Белтяжмаш" и еще четырех сотрудников компании, сообщил комитет в своем Telegram-канале в четверг.

ЗАО "Белтяжмаш" – компания на рынке коммерческой недвижимости в Беларуси, предприятие было основано в 1993 году. Она занимается строительством, сдачей в аренду и обслуживанием помещений. Как следует из открытых интернет-источников, компания сдавала в аренду площади для офиса штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

"Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 16 сентября за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили в КГК.

По данным ведомства, сумма неуплаченных налогов составила более шести миллионов рублей.

"По подозрению в совершении преступления задержано пять лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия", – сказали в комитете.

В КГК других обстоятельств данного уголовного дела не сообщают.