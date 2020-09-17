ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК: руководство ЗАО "Белтяжмаш" задержано за неуплату налогов

17.09.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Сотрудники ДФР КГК задержали руководителя ЗАО "Белтяжмаш" и еще четырех сотрудников компании, сообщил комитет в своем Telegram-канале в четверг.

© Sputnik / Виктор Толочко
КГК передал уголовное дело сотрудников PandaDoc в Следственный комитет

ЗАО "Белтяжмаш" – компания на рынке коммерческой недвижимости в Беларуси, предприятие было основано в 1993 году. Она занимается строительством, сдачей в аренду и обслуживанием помещений. Как следует из открытых интернет-источников, компания сдавала в аренду площади для офиса штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

"Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 16 сентября за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили в КГК.

По данным ведомства, сумма неуплаченных налогов составила более шести миллионов рублей.

"По подозрению в совершении преступления задержано пять лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия", – сказали в комитете.

В КГК других обстоятельств данного уголовного дела не сообщают.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным финансовой милиции, компания не уплатила в бюджет налогов на сумму почти три миллиона долларов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рыбак избил инспектора природоохраны и распылил на него газ из баллончика. Теперь под «уголовкой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика