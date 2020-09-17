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Прокуратура "взяла на контроль" семью после акции протеста

17.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура взяла на контроль семью, в которой ребенок пострадал во время акции протеста, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Согласно материалам дела, инцидент произошел 9 августа. Минчанка вместе с детьми возвращалась домой и оказалась в районе стелы "Минск – город-герой", где проходила несанкционированная акция. 

"Из-за проходивших в непосредственной близости массовых беспорядков, она вместе с детьми вынуждена была бежать. В определенный момент ее сын упал и получил травму", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Пострадавшему ребенку пять лет. Прокуратура ссылается на Кодекс о браке и семье, в котором говорится, что защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей возлагается на их родителей.

"По данному факту Партизанский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета организовал и ведет проверку. В прокуратуре данный материал взят на контроль", – сказали в ведомстве.

В прокуратуре уже высказывались по поводу участия детей в акциях протеста. Там заявили, что родители должны привлекаться к ответственности за подобные действия, а компетентные органы выявлять такие семьи.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно материалам дела, женщина вместе со своим 5-летним ребенком оказалась на Немиге 9 августа, где мальчик упал и получил травму.
 
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