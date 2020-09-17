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Бобруйчанин украл с мемориала "Курган Славы" памятную латунную плиту

17.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Житель Бобруйска подозревается в краже памятной латунной плиты из мемориального комплекса "Курган Славы", расположенного вблизи райцентра, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Информация о пропаже плиты поступила в Бобруйский РОВД 9 сентября от председателя местного сельсовета: женщина рассказала, что ее нашли среди тюков соломы работники сельхозорганизации во время уборочных работ.

"Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен нигде не работающий, ранее судимый 31-летний бобруйчанин", – сказали в управлении.

Там также отметили, что мужчина в августе снял плиту с камня, но из-за внушительного веса унести далеко не смог, поэтому спрятал на поле. Позже он отпилил он нее часть и сдал на металлолом.

По данным правоохранителей, своими действиями бобруйчанин нанес ущерб в размере 470 рублей. В отношении него возбудили уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Украденную с комплекса латунную плиту нашли местные колхозники – она была спрятана среди тюков соломы на поле.
 
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