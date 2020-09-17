Сильно пьяного белоруса на фуре с опасным грузом задержали в Германии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Очень пьяного белоруса на фуре с опасным грузом задержали под Франкфуртом, об этом инциденте сообщает местная полиция.

Все произошло в минувшую пятницу: участники дорожного движения заметили на автобане между населенными пунктами Ханау и Лангенсельбольд странный грузовик с опасным грузом, который ехал по дороге зигзагами. Они сразу сообщили об этом в полицию. Патрульные оперативно остановили подозрительную фуру, за рулем оказался 32-летний белорус.

Состояние мужчины было не совсем адекватным, поэтому полицейские решили проверить его на алкоголь. Тест показал, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 3,36 промилле алкоголя. Соответственно, в крови его концентрация еще выше.

Ехать дальше с опасным грузом белорусу запретили, тягач заблокировали цепью. У него изъяли водительское удостоверение. Грузоперевозчику, на которого работает мужчина, пришлось высылать на место ЧП подменного водителя.

К слову, несмотря на состояние алкогольного опьянения и языковой барьер, белорус смог объяснится с полицейскими: он изъяснялся по-русски и по-польски, среди полицейских оказались два офицера, которые также владеют этими языками.

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