Гродненскому водителю, лишившемуся машины из-за флагов, вернули авто

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 17 сен – Sputnik, Инна Гришук. Программисту из Гродно спустя два месяца вернули машину, которую изъяли в середине июля , посчитав, что водитель на авто стал участником несанкционированного массового мероприятия.

Мужчину суд признал виновным в нарушении порядка пикетирования, постановил машину вернуть, а флажки и наклейки с бело-красно-белой символикой уничтожить.

Ехал и стал участником пикета

Героем истории стал 32-летний программист из Гродно Владимир Родченко. Вечером 14 июля он выехал в центр Гродно на своем Volkswagen Tiguan и несколько раз прокатился в районе Советской площади.

На задних дверях авто были закреплены два небольших флажка – один бело-красно-белый, другой – с гербом "Погоня". В машине были опущены стекла и играла музыка группы "Кино".

© Sputnik / Инна Гришук Владимир Родченко и его автомобиль

Вскоре мужчину остановили инспекторы ГАИ и попросили без объяснения причин проехать в Ленинский РОВД. Там выяснилось, что Родченко совершил административное правонарушение: нарушил нормы ст. 23.34 КоАП – порядок организации или проведения массовых мероприятий.

Volkswagen Tiguan признали вещественным доказательством и орудием совершения правонарушения. Машина была опечатана и помещена на стоянку РОВД.

Суд признал виновным

Дело о пикете на авто рассматривали в суде Ленинского района 29 июля. Родченко настаивал на своей невиновности, объяснял: в тот вечер решил прокатиться вечером по городу с флажками, чтобы выразить свою гражданскую позицию. О том, что на площади Советской проходила акция протеста, не знал, ПДД во время поездки не нарушал.

Сотрудники Ленинского РОВД, которые составляли на Родченко административный протокол, настаивали на его виновности. С их слов, участие водителя в несанкционированном массовом мероприятии сводилось к тому, что он сигналил, проезжая мимо площади, после этого участники протестной акции начинали активнее хлопать. По мнению сотрудников РОВД, особый смысл несла и звучащая из магнитолы песня "Перемен", которая свидетельствовала о том, что водитель приехал на Советскую с целью протеста.

Суд признал Родченко виновным в нарушении порядка пикетирования, его на основании ч. 1 ст. 23.34 КоАП оштрафовали на 25 базовых величин. Машину суд постановил вернуть владельцу, а два флажка и две магнитные наклейки – уничтожить.

Авто вернули спустя два месяца

Пока шли судебные разбирательства, машина стояла во дворе Ленинского РОВД. Вечером 16 сентября автомобиль вернули владельцу.

© Sputnik / Инна Гришук Машина стояла во дворе Ленинского РОВД два месяца

Родченко объяснил, почему ему так долго удавалось забрать свой Volkswagen, хотя суд прошел больше месяца назад. Доле в том, что приговор вступил в силу только недавно. В конце августа в областном суде дело рассматривали повторно, так как программист обжаловал его.

Родченко вернули только машину, флажки изъяли, но уничтожать их пока не будут. Как объяснил гродненец, он намерен добиваться оправдательного приговора – отменить штраф и вернуть атрибутику.