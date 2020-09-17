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Кто-то украл с мемориала под Бобруйском латунную плиту, спрятал на поле и часть отпилил

17.09.2020 14:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Безработного бобруйчанина подозревают в краже латунной плиты с мемориального комплекса «Курган Славы» под Бобруйском, сообщает УВД области. Плиту нашли в соломе на поле с отпиленной частью.


Фото: УВД Могоблисполкома

О пропаже плиты с камня на мемориале в деревне Сычково в милицию сообщила председатель местного сельсовета. Она рассказала, что в поле недалеко от мемориала работники хозяйства среди тюков соломы нашли часть демонтированной мемориальной плиты.

В причастности к похищению плиты проходит нигде не работающий, ранее судимый 31-летний бобруйчанин. Предварительно установлено, что в августе он демонтировал с мемориального камня латунную плиту. Но не учел, что она слишком тяжелая. И так как унести ее сразу не смог, то оттащил и спрятал на поле за тюками с соломой. Отпилив там небольшой элемент плиты, мужчина сдал его в пункт приема металлолома.



Плиту восстановят. Нанесенный ущерб оценивается в 470 рублей. Подозреваемый задержан.

Мемориальный комплекс «Курган Славы» в деревне Сычково Бобруйского района построили в 1967 году в честь воинов 1-го Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района в июне 1944 года. Позже его реконструировали и дополнили в том числе камнем с памятной плитой к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 
 
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