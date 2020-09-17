|
Кто-то украл с мемориала под Бобруйском латунную плиту, спрятал на поле и часть отпилил
Источник материала: Tut.by
Безработного бобруйчанина подозревают в краже латунной плиты с мемориального комплекса «Курган Славы» под Бобруйском,
О пропаже плиты с камня на мемориале в деревне Сычково в милицию сообщила председатель местного сельсовета. Она рассказала, что в поле недалеко от мемориала работники хозяйства среди тюков соломы нашли часть демонтированной мемориальной плиты.
В причастности к похищению плиты проходит нигде не работающий, ранее судимый 31-летний бобруйчанин. Предварительно установлено, что в августе он демонтировал с мемориального камня латунную плиту. Но не учел, что она слишком тяжелая. И так как унести ее сразу не смог, то оттащил и спрятал на поле за тюками с соломой. Отпилив там небольшой элемент плиты, мужчина сдал его в пункт приема металлолома.
Плиту восстановят. Нанесенный ущерб оценивается в 470 рублей. Подозреваемый задержан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержан подозреваемый. Ущерб оценили в сумму 470 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)