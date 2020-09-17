Генпрокуратура предупредила об усилении ответственности за забастовки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура поручила Мингорисполкому и облисполкомам усилить контроль за субъектами хозяйствования в условиях призывов к стихийным забастовкам, сообщили в надзорном ведомстве.

В минувшую среду в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них сообщилось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем.

"Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности", – заявила журналистам начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак .

По ее словам, прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг.

"Локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день "санитарным", – сказала представитель прокуратуры.

Курчак также подчеркнула, что во всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме.

После 9 августа, когда прошли президентские выборы, в Беларуси начались уличные акции протеста, к ним присоединились и некоторые рабочие ряда предприятий, в том числе крупных. В частности 17–18 августа прошли протестные акции на "Беларуськалии", где был создан стачечный комитет. Там почти 700 рабочих "бастовали" два дня, суд потом признал эту забастовку незаконной .