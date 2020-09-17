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Генпрокуратура предупредила об усилении ответственности за забастовки
17.09.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура поручила Мингорисполкому и облисполкомам усилить контроль за субъектами хозяйствования в условиях призывов к стихийным забастовкам, сообщили в надзорном ведомстве.
В минувшую среду в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них сообщилось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем.
"Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности", – заявила журналистам начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак .
По ее словам, прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг.
"Локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день "санитарным", – сказала представитель прокуратуры.
Курчак также подчеркнула, что во всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме.
После 9 августа, когда прошли президентские выборы, в Беларуси начались уличные акции протеста, к ним присоединились и некоторые рабочие ряда предприятий, в том числе крупных. В частности 17–18 августа прошли протестные акции на "Беларуськалии", где был создан стачечный комитет. Там почти 700 рабочих "бастовали" два дня, суд потом признал эту забастовку
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По данным прокуроров, во вчерашней общенациональной акции солидарности приняли участие несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске.
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