Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалия" Анатолий Бокун вышел на свободу, отбыв 15 суток административного ареста, сообщили в независимом профсоюзе горняков предприятия.

Суд назначил Бокуну 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. На неделе стало известно, что он за прогулы был уволен с предприятия. Бокун был задержан правоохранителями 31 августа и доставлен в Солигорский РОВД.

"Да, он отбыл назначенные судом сутки и вышел на свободу", - сообщили Sputnik в четверг в независимом профсоюзе горняков ОАО "Беларуськалий".

В настоящее время за участие в незаконных массовых мероприятиях отбывают административный арест отбывают несколько "мятежных" сотрудников предприятия, в том числе и бывший сопредсетадель стачкома Сергей Черкасов. Ему, а также члену стачечного комитета "Беларуськалия" Роману Леончику суд на этой неделе назначил 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии.

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы, и их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены.

В настоящее время "Беларуськалий" (100% принадлежит государству) работает при полной загрузке мощностей. Предприятие сообщало о том, что объем производства калийных удобрений за август составит порядка 1 миллиона тонн, все планы по итогам года будут выполнены. В 2019 году им было произведено примерно 7,34 миллиона тонн калийных удобрений.

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