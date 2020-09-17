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Глава стачкома "Беларуськалия" Бокун вышел на свободу
17.09.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен - Sputnik. Сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалия" Анатолий Бокун вышел на свободу, отбыв 15 суток административного ареста, сообщили в независимом профсоюзе горняков предприятия.
© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
Суд назначил Бокуну 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. На неделе стало известно, что он за прогулы был уволен с предприятия. Бокун был задержан правоохранителями 31 августа и доставлен в Солигорский РОВД.
"Да, он отбыл назначенные судом сутки и вышел на свободу", - сообщили Sputnik в четверг в независимом профсоюзе горняков ОАО "Беларуськалий".
В настоящее время за участие в незаконных массовых мероприятиях отбывают административный арест отбывают несколько "мятежных" сотрудников предприятия, в том числе и бывший сопредсетадель стачкома Сергей Черкасов. Ему, а также члену стачечного комитета "Беларуськалия" Роману Леончику суд на этой неделе
Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий"
В настоящее время "Беларуськалий" (100% принадлежит государству) работает при полной загрузке мощностей. Предприятие сообщало о том, что объем производства калийных удобрений за август составит порядка 1 миллиона тонн, все планы по итогам года будут выполнены. В 2019 году им было произведено примерно 7,34 миллиона тонн калийных удобрений.
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В настоящее время сутки административного ареста за участие в несанкционированной акции отбывает бывший сопредседатель стачкома Черкасов.
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