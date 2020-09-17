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Глава стачкома "Беларуськалия" Бокун вышел на свободу

17.09.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалия" Анатолий Бокун вышел на свободу, отбыв 15 суток административного ареста, сообщили в независимом профсоюзе горняков предприятия.

© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
Генпрокуратура предупредила об усилении ответственности за забастовки

Суд назначил Бокуну 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. На неделе стало известно, что он за прогулы был уволен с предприятия. Бокун был задержан правоохранителями 31 августа и доставлен в Солигорский РОВД.

"Да, он отбыл назначенные судом сутки и вышел на свободу", - сообщили Sputnik в четверг в независимом профсоюзе горняков ОАО "Беларуськалий".

В настоящее время за участие в незаконных массовых мероприятиях отбывают административный арест отбывают несколько "мятежных" сотрудников предприятия, в том числе и бывший сопредсетадель стачкома Сергей Черкасов. Ему, а также члену стачечного комитета "Беларуськалия" Роману Леончику суд на этой неделе назначил 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии.

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы, и их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены.

В настоящее время "Беларуськалий" (100% принадлежит государству) работает при полной загрузке мощностей. Предприятие сообщало о том, что объем производства калийных удобрений за август составит порядка 1 миллиона тонн, все планы по итогам года будут выполнены. В 2019 году им было произведено примерно 7,34 миллиона тонн калийных удобрений.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сутки административного ареста за участие в несанкционированной акции отбывает бывший сопредседатель стачкома Черкасов.
 
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