Следователи разбираются в странном убийстве в Мозыре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства жителя Мозыря, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В конце августа в городе было обнаружено тело с ножевыми ранениями, а также предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила в результате обильного внутреннего кровотечения.

Позже был задержан главный обвиняемый в убийстве. Им стал 19-летний житель Брестской области. Как установило следствие, он приехал в Мозырь на учебу.

"Днем 31 августа, прогуливаясь по улице, парень заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого фигурант ушел с места преступления и вызвал милицию", - рассказала Кривоногова.

Молодой человек был задержан в общежитии. В настоящий момент он находится под стражей. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.