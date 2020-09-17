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Следователи разбираются в странном убийстве в Мозыре

17.09.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства жителя Мозыря, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В конце августа в городе было обнаружено тело с ножевыми ранениями, а также предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила в результате обильного внутреннего кровотечения.

Позже был задержан главный обвиняемый в убийстве. Им стал 19-летний житель Брестской области. Как установило следствие, он приехал в Мозырь на учебу.

"Днем 31 августа, прогуливаясь по улице, парень заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого фигурант ушел с места преступления и вызвал милицию", - рассказала Кривоногова.

Молодой человек был задержан в общежитии. В настоящий момент он находится под стражей. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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По версии следствия, убийца увидел на улице спящего в траве мужчину, подошел к нему и ударил несколько раз ножом.
 
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