В Мозыре студент вдруг зарезал на улице спящего незнакомца

Источник материала: Tut.by

В Мозыре студент зарезал спящего на улице 58-летнего мужчину, сообщили в СК. Убийца и жертва даже не были знакомы.

Что это было — непонятно. Пока картина у следователей вырисовывается такая: в конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, где он учился в университете. Прогуливаясь по улице, парень заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого ушел в общежитие и вызвал милицию.

Парня задержали, он под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Что стало причиной такого странного поступка, еще предстоит выяснить: назначена судебно-психиатрическая экспертиза.