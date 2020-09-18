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В Мозыре студент вдруг зарезал на улице спящего незнакомца

18.09.2020 08:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре студент зарезал спящего на улице 58-летнего мужчину, сообщили в СК. Убийца и жертва даже не были знакомы.

Что это было — непонятно. Пока картина у следователей вырисовывается такая: в конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, где он учился в университете. Прогуливаясь по улице, парень заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого ушел в общежитие и вызвал милицию.

Парня задержали, он под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Что стало причиной такого странного поступка, еще предстоит выяснить: назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

 
 
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