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В Мозыре студент вдруг зарезал на улице спящего незнакомца
Источник материала: Tut.by
В Мозыре студент зарезал спящего на улице 58-летнего мужчину,
Что это было — непонятно. Пока картина у следователей вырисовывается такая: в конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, где он учился в университете. Прогуливаясь по улице, парень заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого ушел в общежитие и вызвал милицию.
Парня задержали, он под стражей. Возбуждено уголовное дело.
Что стало причиной такого странного поступка, еще предстоит выяснить: назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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